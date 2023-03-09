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9 марта 2023 5:43

Картинки дня: 9 марта 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Дни иудейского праздника Пурим в ортодоксальных районах Иерусалима.

Дни иудейского праздника Пурим в ортодоксальных районах Иерусалима.

Пожарные тушат автомобиль, сгоревший в ходе протестов в Афинах, Греция.

Пожарные тушат автомобиль, сгоревший в ходе протестов в Афинах, Греция.

Принцесса Уэльсская Кейт посетила полигон британских военных.

Принцесса Уэльсская Кейт посетила полигон британских военных.

Солдаты ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, донбасский фронт.

Солдаты ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, донбасский фронт.

Президент России Владимир Путин вручил представительницам прекрасного пола государственные награды в Кремле.

Президент России Владимир Путин вручил представительницам прекрасного пола государственные награды в Кремле.

Глава совета директоров компании Adidas перед началом пресс-конференции, подводящей итоги прошедшего года.

Глава совета директоров компании Adidas перед началом пресс-конференции, подводящей итоги прошедшего года.

Праздник красок Холи в Ахмедабаде, Индия.

Праздник красок Холи в Ахмедабаде, Индия.

Здание с символикой специальной военной операции в Москве.

Здание с символикой специальной военной операции в Москве.