Картинки дня: 9 марта 2023 года, четверг

Дни иудейского праздника Пурим в ортодоксальных районах Иерусалима.
Пожарные тушат автомобиль, сгоревший в ходе протестов в Афинах, Греция.
Принцесса Уэльсская Кейт посетила полигон британских военных.
Солдаты ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, донбасский фронт.
Президент России Владимир Путин вручил представительницам прекрасного пола государственные награды в Кремле.
Глава совета директоров компании Adidas перед началом пресс-конференции, подводящей итоги прошедшего года.
Праздник красок Холи в Ахмедабаде, Индия.
Здание с символикой специальной военной операции в Москве.