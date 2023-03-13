Картинки дня: 13 марта 2023 года, понедельник

Курьезный случай произошел на Красной дорожке церемонии "Оскар"
В Великобритании прошла крупнейшая в мире выставка собак "Crufts dog show "
Фестиваль хождения по огню прошел в Японии
Седьмая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла во Франции
Работники аэропортов Германии начали массовую забастовку
Даниил Медведев вышел в четвёртый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
В Пекине завершилась первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва
Калифорнию затопило после снежного шторма и потепления
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