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13 марта 2023 9:01

Картинки дня: 13 марта 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Курьезный случай произошел на Красной дорожке церемонии "Оскар"

Курьезный случай произошел на Красной дорожке церемонии "Оскар"

В Великобритании прошла крупнейшая в мире выставка собак "Crufts dog show "

В Великобритании прошла крупнейшая в мире выставка собак "Crufts dog show "

Фестиваль хождения по огню прошел в Японии

Фестиваль хождения по огню прошел в Японии

Седьмая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла во Франции

Седьмая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла во Франции

Работники аэропортов Германии начали массовую забастовку

Работники аэропортов Германии начали массовую забастовку

Даниил Медведев вышел в четвёртый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев вышел в четвёртый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

В Пекине завершилась первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва

В Пекине завершилась первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва

Калифорнию затопило после снежного шторма и потепления

Калифорнию затопило после снежного шторма и потепления

Последствия обстрела Донецка

Последствия обстрела Донецка