Картинки дня: 14 марта 2023 года, вторник

В Бельгию пришла весна
На юге Испании начался пляжный сезон
Новый шторм обрушился на американскую Калифорнию. Жертвами стихии стали по меньшей мере два человека
Сильное извержение вулкана Мерапи началось на острове Ява в Индонезии. В небо поднялось облако дыма высотой до 7 километров
По меньшей мере восемь человек погибли из-за оползня в Бразилии
Более пяти тысяч тонн отходов скопилось на улицах Парижа из-за забастовки мусорщиков
Режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, получившие награду в номинации "Лучший фильм" за работу "Всё везде и сразу", на фотосессии победителей 95-й церемонии кинопремии "Оскар"
Американские вкладчики стоят в очереди в обанкротившийся Silicon Valley Bank
Президент России Владимир Путин проведел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым