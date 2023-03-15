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15 марта 2023 7:20

Выставка спецтехники в Москве

На территории Острова Мечты с 13 по 19 марта 2023 года в рамках Недели городского хозяйства проходит выставка спецтехники
Михаил ФРОЛОВ
Михаил ФРОЛОВ
Выставка спецтехники в Москве

Выставка спецтехники в Москве