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Общество
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Здоровье
Соцподдержка
Наука
Коронавирус
Спорт
Самобранка
Колумнисты
Происшествия
Национальные проекты России
Выбор экспертов
Доктор
Финансы
Семья
Женские секреты
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
Дефицит железа
Туризм
Пресс-центр
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Телевизор
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15 марта 2023 7:20
Выставка спецтехники в Москве
На территории Острова Мечты с 13 по 19 марта 2023 года в рамках Недели городского хозяйства проходит выставка спецтехники
Михаил ФРОЛОВ
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Выставка спецтехники в Москве
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