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15 марта 2023 8:51

Картинки дня: 15 марта 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Цветение вишни в Токио

Цветение вишни в Токио

Владимир Путин и генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов во время посещения предприятия

Владимир Путин и генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов во время посещения предприятия

КНДР сообщила о запуске двух баллистических ракет средней дальности

КНДР сообщила о запуске двух баллистических ракет средней дальности

Актер Стивен Сигал на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов

Актер Стивен Сигал на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе

Традиционный праздник огня Чахаршанбе-Сури в канун Ноуруза в Тегеране

Традиционный праздник огня Чахаршанбе-Сури в канун Ноуруза в Тегеране

Наводнение в Калифорнии после шторма

Наводнение в Калифорнии после шторма

Акция протеста сторонников бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Лахоре

Акция протеста сторонников бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Лахоре

В Германии отменили более 350 рейсов из-за забастовок

В Германии отменили более 350 рейсов из-за забастовок