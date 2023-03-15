Картинки дня: 15 марта 2023 года, среда

Цветение вишни в Токио
Владимир Путин и генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов во время посещения предприятия
КНДР сообщила о запуске двух баллистических ракет средней дальности
Актер Стивен Сигал на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе
Традиционный праздник огня Чахаршанбе-Сури в канун Ноуруза в Тегеране
Наводнение в Калифорнии после шторма
Акция протеста сторонников бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Лахоре
В Германии отменили более 350 рейсов из-за забастовок