Картинки дня: 16 марта 2023 года, четверг

Франция. Париж. Неубранный мусор на улицах города из-за забастовки уборщиков
Совместные военные учения Южной Кореи и США начались в Паджу
Забастовка учителей продолжается в Лондоне
Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе
Массовая драка произошла в Неаполе перед матчем Лиги чемпионов. Столкновение случилось в центре города после того, как фанаты «Наполи» закидали камнями автобусы с немецкими болельщиками «Айнтрахта»
В Перу объявлен красный уровень опасности из-за циклона "Яку"
В Санкт-Петербурге открылась выставка "Экспотехностраж"
Состоялся рабочий визит президента Сирии Башара Асада в Москву
Член женской сборной России по боксу Диана Пятак вышла на сцену с российским флагом на церемонии открытия чемпионата мира по боксу среди женщин в индийском Нью-Дели