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16 марта 2023 9:00

Картинки дня: 16 марта 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Франция. Париж. Неубранный мусор на улицах города из-за забастовки уборщиков

Франция. Париж. Неубранный мусор на улицах города из-за забастовки уборщиков

Совместные военные учения Южной Кореи и США начались в Паджу

Совместные военные учения Южной Кореи и США начались в Паджу

Забастовка учителей продолжается в Лондоне

Забастовка учителей продолжается в Лондоне

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе

Массовая драка произошла в Неаполе перед матчем Лиги чемпионов. Столкновение случилось в центре города после того, как фанаты «Наполи» закидали камнями автобусы с немецкими болельщиками «Айнтрахта»

Массовая драка произошла в Неаполе перед матчем Лиги чемпионов. Столкновение случилось в центре города после того, как фанаты «Наполи» закидали камнями автобусы с немецкими болельщиками «Айнтрахта»

В Перу объявлен красный уровень опасности из-за циклона "Яку"

В Перу объявлен красный уровень опасности из-за циклона "Яку"

В Санкт-Петербурге открылась выставка "Экспотехностраж"

В Санкт-Петербурге открылась выставка "Экспотехностраж"

Состоялся рабочий визит президента Сирии Башара Асада в Москву

Состоялся рабочий визит президента Сирии Башара Асада в Москву

Член женской сборной России по боксу Диана Пятак вышла на сцену с российским флагом на церемонии открытия чемпионата мира по боксу среди женщин в индийском Нью-Дели

Член женской сборной России по боксу Диана Пятак вышла на сцену с российским флагом на церемонии открытия чемпионата мира по боксу среди женщин в индийском Нью-Дели