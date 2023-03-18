Картинки дня: 18 марта 2023 года, суббота

Принцесса Уэльская Кэтрин подарила собаке-талисману ирландской гвардии - волкодаву по имени Симус - трилистник на параде в честь Дня Святого Патрика в Олдершоте, Великобритания
В Гане прошла церемония прощания с погибшим во время землетрясения в Турции 31-летним футболистом Кристианом Атсу
Буй на пострадавшем от рекордной засухи во Франции озере Монбель у подножия Пиренейских гор
Участник парада в честь Дня Святого Патрика в Дублине, Ирландия
НБА. Танцовщица во время перерыва в матче «Нью-Орлеан Пеликанс» - «Хьюстон Рокетс»
Кубок мира по горнолыжному спорту. Четвертьфинал по параллельному слалому среди смешанных команд в Сольдеу, Андорра
В афинской клинике ветеринар готовит к компьютерной томографии детеныша белого тигра, ставшего жертвой незаконной торговли дикими животными
Победителем скачек на Золотой Кубок в рамках Челтнемского фестиваля в Великобритании стал Пол Тауненд на лошади по кличке Галопен Де Шамп
Благотворительный забег людей вместе с их питомцами в Пасай-Сити, Филиппины