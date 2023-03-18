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18 марта 2023 19:28

Картинки дня: 18 марта 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Принцесса Уэльская Кэтрин подарила собаке-талисману ирландской гвардии - волкодаву по имени Симус - трилистник на параде в честь Дня Святого Патрика в Олдершоте, Великобритания

Принцесса Уэльская Кэтрин подарила собаке-талисману ирландской гвардии - волкодаву по имени Симус - трилистник на параде в честь Дня Святого Патрика в Олдершоте, Великобритания

В Гане прошла церемония прощания с погибшим во время землетрясения в Турции 31-летним футболистом Кристианом Атсу

В Гане прошла церемония прощания с погибшим во время землетрясения в Турции 31-летним футболистом Кристианом Атсу

Буй на пострадавшем от рекордной засухи во Франции озере Монбель у подножия Пиренейских гор

Буй на пострадавшем от рекордной засухи во Франции озере Монбель у подножия Пиренейских гор

Участник парада в честь Дня Святого Патрика в Дублине, Ирландия

Участник парада в честь Дня Святого Патрика в Дублине, Ирландия

НБА. Танцовщица во время перерыва в матче «Нью-Орлеан Пеликанс» - «Хьюстон Рокетс»

НБА. Танцовщица во время перерыва в матче «Нью-Орлеан Пеликанс» - «Хьюстон Рокетс»

Кубок мира по горнолыжному спорту. Четвертьфинал по параллельному слалому среди смешанных команд в Сольдеу, Андорра

Кубок мира по горнолыжному спорту. Четвертьфинал по параллельному слалому среди смешанных команд в Сольдеу, Андорра

В афинской клинике ветеринар готовит к компьютерной томографии детеныша белого тигра, ставшего жертвой незаконной торговли дикими животными

В афинской клинике ветеринар готовит к компьютерной томографии детеныша белого тигра, ставшего жертвой незаконной торговли дикими животными

Победителем скачек на Золотой Кубок в рамках Челтнемского фестиваля в Великобритании стал Пол Тауненд на лошади по кличке Галопен Де Шамп

Победителем скачек на Золотой Кубок в рамках Челтнемского фестиваля в Великобритании стал Пол Тауненд на лошади по кличке Галопен Де Шамп

Благотворительный забег людей вместе с их питомцами в Пасай-Сити, Филиппины

Благотворительный забег людей вместе с их питомцами в Пасай-Сити, Филиппины