Картинки дня: 19 марта 2023 года, воскресенье

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время рабочего визита в Казахстан
Традиционная терапия черным песком на пляже Сиях Куала в Ачехе, Индонезия
Военный вертолет доставляет врачей и медикаменты населенные пункты на границе Малави и Мозамбиком, пострадавшие от тропического циклона Фредди
Вертолет CH-47 Chinook, перевозящий гаубицу M777, во время военных учений «Щит свободы» в Почеоне, Южная Корея
Болельщики во время матча Премьер-лиги «Вулверхэмптона Уондерерс» - «Лидс Юнайтед» на стадионе «Молинью»
Вид на площадь Сокало в Мехико перед выступлением президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора по случаю 85-летия экспроприации иностранных нефтяных компаний
Акция протеста к востоку от города Газа против израильско-палестинской встречи в Шарм-эль-Шейхе, Египет
Нападающий ФК «Цинциннати» Брэндон Васкес получил травму в матче Высшей футбольной лиги США и Канады MLS против «Чикаго Файр»
Президент Сирии Башар Асад прибыл с рабочим визитом в ОАЭ