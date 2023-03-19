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19 марта 2023 13:45

Картинки дня: 19 марта 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время рабочего визита в Казахстан

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время рабочего визита в Казахстан

Традиционная терапия черным песком на пляже Сиях Куала в Ачехе, Индонезия

Традиционная терапия черным песком на пляже Сиях Куала в Ачехе, Индонезия

Военный вертолет доставляет врачей и медикаменты населенные пункты на границе Малави и Мозамбиком, пострадавшие от тропического циклона Фредди

Военный вертолет доставляет врачей и медикаменты населенные пункты на границе Малави и Мозамбиком, пострадавшие от тропического циклона Фредди

Вертолет CH-47 Chinook, перевозящий гаубицу M777, во время военных учений «Щит свободы» в Почеоне, Южная Корея

Вертолет CH-47 Chinook, перевозящий гаубицу M777, во время военных учений «Щит свободы» в Почеоне, Южная Корея

Болельщики во время матча Премьер-лиги «Вулверхэмптона Уондерерс» - «Лидс Юнайтед» на стадионе «Молинью»

Болельщики во время матча Премьер-лиги «Вулверхэмптона Уондерерс» - «Лидс Юнайтед» на стадионе «Молинью»

Вид на площадь Сокало в Мехико перед выступлением президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора по случаю 85-летия экспроприации иностранных нефтяных компаний

Вид на площадь Сокало в Мехико перед выступлением президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора по случаю 85-летия экспроприации иностранных нефтяных компаний

Акция протеста к востоку от города Газа против израильско-палестинской встречи в Шарм-эль-Шейхе, Египет

Акция протеста к востоку от города Газа против израильско-палестинской встречи в Шарм-эль-Шейхе, Египет

Нападающий ФК «Цинциннати» Брэндон Васкес получил травму в матче Высшей футбольной лиги США и Канады MLS против «Чикаго Файр»

Нападающий ФК «Цинциннати» Брэндон Васкес получил травму в матче Высшей футбольной лиги США и Канады MLS против «Чикаго Файр»

Президент Сирии Башар Асад прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

Президент Сирии Башар Асад прибыл с рабочим визитом в ОАЭ