Картинки дня: 20 марта 2023 года, понедельник

Прыжки через костер во время празднования навруза в Стамбуле.
Пожарные осматривают помещение сгоревшего отеля в Монреале, где в огне погибли несколько человек.
Вид с высоты птичьего полета на трассу Формулы-1 в Саудовской Аравии.
Молитва в одной из церквей африканского государства Малави в память о жертвах недавнего наводнения.
Фанаты английского футбольного Гримсби Таун распевают на трибунах с надувной треской в руках.
Подсчет голосов на парламентских выборах, состоявшихся в Казахстане.
Закатный вид на главный буддистский храм Банкгока - Храм Изумрудного Будды.
В районе границы с КНДР американцы и силы обороны Южной Кореи провели масштабные учения.