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20 марта 2023 5:43

Картинки дня: 20 марта 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Прыжки через костер во время празднования навруза в Стамбуле.

Прыжки через костер во время празднования навруза в Стамбуле.

Пожарные осматривают помещение сгоревшего отеля в Монреале, где в огне погибли несколько человек.

Пожарные осматривают помещение сгоревшего отеля в Монреале, где в огне погибли несколько человек.

Вид с высоты птичьего полета на трассу Формулы-1 в Саудовской Аравии.

Вид с высоты птичьего полета на трассу Формулы-1 в Саудовской Аравии.

Молитва в одной из церквей африканского государства Малави в память о жертвах недавнего наводнения.

Молитва в одной из церквей африканского государства Малави в память о жертвах недавнего наводнения.

Фанаты английского футбольного Гримсби Таун распевают на трибунах с надувной треской в руках.

Фанаты английского футбольного Гримсби Таун распевают на трибунах с надувной треской в руках.

Подсчет голосов на парламентских выборах, состоявшихся в Казахстане.

Подсчет голосов на парламентских выборах, состоявшихся в Казахстане.

Закатный вид на главный буддистский храм Банкгока - Храм Изумрудного Будды.

Закатный вид на главный буддистский храм Банкгока - Храм Изумрудного Будды.

В районе границы с КНДР американцы и силы обороны Южной Кореи провели масштабные учения.

В районе границы с КНДР американцы и силы обороны Южной Кореи провели масштабные учения.