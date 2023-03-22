Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
22 марта 2023 8:45

Картинки дня: 22 марта 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
В США начался судебный процесс в отношении актрисы Гвинет Пэлтроу. 76-летний мужчина, в которого Пэлтроу врезалась на горнолыжном склоне, требует взыскать с неё 300 тысяч долларов за понесенные медицинские издержки.

В США начался судебный процесс в отношении актрисы Гвинет Пэлтроу. 76-летний мужчина, в которого Пэлтроу врезалась на горнолыжном склоне, требует взыскать с неё 300 тысяч долларов за понесенные медицинские издержки.

Двухдневный визит главы КНР Си Цзинпиня в Москву завершился ужином в Грановитой палате Кремля.

Двухдневный визит главы КНР Си Цзинпиня в Москву завершился ужином в Грановитой палате Кремля.

Сторонник экс-президента США Дональда Трампа на митинге во Флориде.

Сторонник экс-президента США Дональда Трампа на митинге во Флориде.

Кортеж главы КНР Си Цзинпиня у Памятника князю Владимиру в Москве.

Кортеж главы КНР Си Цзинпиня у Памятника князю Владимиру в Москве.

Празднование весеннего праздника Навруз в турецком Диярбакыре.

Празднование весеннего праздника Навруз в турецком Диярбакыре.

Фотосессия у веток сакуры в столице Японии.

Фотосессия у веток сакуры в столице Японии.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон возвращается с уличной пробежки в Лондоне.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон возвращается с уличной пробежки в Лондоне.

Ночные протесты во Франции против пенсионной реформы правительства Макрона.

Ночные протесты во Франции против пенсионной реформы правительства Макрона.