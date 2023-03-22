Картинки дня: 22 марта 2023 года, среда

В США начался судебный процесс в отношении актрисы Гвинет Пэлтроу. 76-летний мужчина, в которого Пэлтроу врезалась на горнолыжном склоне, требует взыскать с неё 300 тысяч долларов за понесенные медицинские издержки.
Двухдневный визит главы КНР Си Цзинпиня в Москву завершился ужином в Грановитой палате Кремля.
Сторонник экс-президента США Дональда Трампа на митинге во Флориде.
Кортеж главы КНР Си Цзинпиня у Памятника князю Владимиру в Москве.
Празднование весеннего праздника Навруз в турецком Диярбакыре.
Фотосессия у веток сакуры в столице Японии.
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон возвращается с уличной пробежки в Лондоне.
Ночные протесты во Франции против пенсионной реформы правительства Макрона.