Картинки дня: 23 марта 2023 года, четверг

Один из художественных музеев Австрии провел оригинальную акцию, призванную привлечь внимание к проблематике климата. Некоторые картины экспозиции теперь висят с уклоном на несколько градусов.
Модель подготавливается к показу коллекции на неделе моды в Тайване.
Папа римский Франциск держит на руках малыша во время традиционной аудиенции по средам.
В Японии стартовал чемпионат мира по фигурному катанию.
Во Франции продолжаются акции профсоюзов страны, недовольных пенсионной реформой правительства.
Водные прогулки в парке под ветками сакуры в Токио.
Сборная Японии стала победителем Мировой серии по бейсболу, обыграв в финале американцев.
В Боливии учителя, недовольные планами властей увеличить нагрузку педагогов, схлестнулись с полицией.