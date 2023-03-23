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23 марта 2023 6:03

Картинки дня: 23 марта 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Один из художественных музеев Австрии провел оригинальную акцию, призванную привлечь внимание к проблематике климата. Некоторые картины экспозиции теперь висят с уклоном на несколько градусов.

Один из художественных музеев Австрии провел оригинальную акцию, призванную привлечь внимание к проблематике климата. Некоторые картины экспозиции теперь висят с уклоном на несколько градусов.

Модель подготавливается к показу коллекции на неделе моды в Тайване.

Модель подготавливается к показу коллекции на неделе моды в Тайване.

Папа римский Франциск держит на руках малыша во время традиционной аудиенции по средам.

Папа римский Франциск держит на руках малыша во время традиционной аудиенции по средам.

В Японии стартовал чемпионат мира по фигурному катанию.

В Японии стартовал чемпионат мира по фигурному катанию.

Во Франции продолжаются акции профсоюзов страны, недовольных пенсионной реформой правительства.

Во Франции продолжаются акции профсоюзов страны, недовольных пенсионной реформой правительства.

Водные прогулки в парке под ветками сакуры в Токио.

Водные прогулки в парке под ветками сакуры в Токио.

Сборная Японии стала победителем Мировой серии по бейсболу, обыграв в финале американцев.

Сборная Японии стала победителем Мировой серии по бейсболу, обыграв в финале американцев.

В Боливии учителя, недовольные планами властей увеличить нагрузку педагогов, схлестнулись с полицией.

В Боливии учителя, недовольные планами властей увеличить нагрузку педагогов, схлестнулись с полицией.