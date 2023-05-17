17 мая 2023 6:47

Отреставрированный легендарный самолет ПО-2 прилетел на аэродром "Черное" накануне старта фестиваля "Небо: теория и практика"

Восстановленный самолет впервые показали широкой публике. Крупнейший независимый аэрофестиваль "Небо: теория и практика" пройдет с 27 по 28 мая на аэродроме "Черное" в Балашихе.