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17 мая 2023 6:47

Отреставрированный легендарный самолет ПО-2 прилетел на аэродром "Черное" накануне старта фестиваля "Небо: теория и практика"

Восстановленный самолет впервые показали широкой публике. Крупнейший независимый аэрофестиваль "Небо: теория и практика" пройдет с 27 по 28 мая на аэродроме "Черное" в Балашихе.
Михаил ФРОЛОВ
Михаил ФРОЛОВ
Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ