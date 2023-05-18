Картинки дня: 18 мая 2023 года, четверг

Актриса Виола Дэвис на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
Женщина из охваченного гражданской войной Судана в лагере для беженцев, Чад.
Из-за сильных ливней в Италии пришлось отменить этап Гран-при Формулы-1 в Имоле.
Митинг против роста бюджетных расходов на нужды ортодоксов в Израиле.
Президент Эквадора Гильермо Лассо обращается к гражданам страны после принятия решения о роспуске конгресса.
Клуб "Манчестер сити" разгромил дома мадридский "Реал" и стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА.
Во время церемонии закрытия Международных южноазиатских спортивных игр в Камбодже.
В японской Хиросиме прошел митинг несогласных с проведением здесь саммита "Большой семерки".