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18 мая 2023 7:07

Картинки дня: 18 мая 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Актриса Виола Дэвис на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Актриса Виола Дэвис на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Женщина из охваченного гражданской войной Судана в лагере для беженцев, Чад.

Женщина из охваченного гражданской войной Судана в лагере для беженцев, Чад.

Из-за сильных ливней в Италии пришлось отменить этап Гран-при Формулы-1 в Имоле.

Из-за сильных ливней в Италии пришлось отменить этап Гран-при Формулы-1 в Имоле.

Митинг против роста бюджетных расходов на нужды ортодоксов в Израиле.

Митинг против роста бюджетных расходов на нужды ортодоксов в Израиле.

Президент Эквадора Гильермо Лассо обращается к гражданам страны после принятия решения о роспуске конгресса.

Президент Эквадора Гильермо Лассо обращается к гражданам страны после принятия решения о роспуске конгресса.

Клуб "Манчестер сити" разгромил дома мадридский "Реал" и стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА.

Клуб "Манчестер сити" разгромил дома мадридский "Реал" и стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА.

Во время церемонии закрытия Международных южноазиатских спортивных игр в Камбодже.

Во время церемонии закрытия Международных южноазиатских спортивных игр в Камбодже.

В японской Хиросиме прошел митинг несогласных с проведением здесь саммита "Большой семерки".

В японской Хиросиме прошел митинг несогласных с проведением здесь саммита "Большой семерки".