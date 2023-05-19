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19 мая 2023 8:53

Картинки дня: 19 мая 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Реджеп Эрдоган во время выступления на предвыборном митинге.

Реджеп Эрдоган во время выступления на предвыборном митинге.

В первом матче финала Восточной конференции НХЛ командам "Пантерс" и "Харрикейнс" пришлось отыграть почти семь периодов - игра завершилась лишь за минуту до конца четвертого овертайма.

В первом матче финала Восточной конференции НХЛ командам "Пантерс" и "Харрикейнс" пришлось отыграть почти семь периодов - игра завершилась лишь за минуту до конца четвертого овертайма.

Массовый антиправительственный протест медсестер в Сеуле.

Массовый антиправительственный протест медсестер в Сеуле.

Главы стран-участниц "Большой семерки" у мемориала жертвам атомной бомбардировки в Хиросиме.

Главы стран-участниц "Большой семерки" у мемориала жертвам атомной бомбардировки в Хиросиме.

"Севилья" обыграла дома итальянский "Ювентус" и пробилась в финал Лиги Европы УЕФА.

"Севилья" обыграла дома итальянский "Ювентус" и пробилась в финал Лиги Европы УЕФА.

Поклонница мотоциклов "Харлей Девидсон" на празднике в честь 120-летия именитого бренда в Гамбурге.

Поклонница мотоциклов "Харлей Девидсон" на празднике в честь 120-летия именитого бренда в Гамбурге.

Обвиняемый в получении взяток глава Верховного суда Украины Всеволод Князев перед началом судебного заседания.

Обвиняемый в получении взяток глава Верховного суда Украины Всеволод Князев перед началом судебного заседания.

Голливудский актер Гаррисон Форд перед вручением ему почетной Пальмовой ветви на 76 Каннском кинофестивале.

Голливудский актер Гаррисон Форд перед вручением ему почетной Пальмовой ветви на 76 Каннском кинофестивале.