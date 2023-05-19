Картинки дня: 19 мая 2023 года, пятница

Реджеп Эрдоган во время выступления на предвыборном митинге.
В первом матче финала Восточной конференции НХЛ командам "Пантерс" и "Харрикейнс" пришлось отыграть почти семь периодов - игра завершилась лишь за минуту до конца четвертого овертайма.
Массовый антиправительственный протест медсестер в Сеуле.
Главы стран-участниц "Большой семерки" у мемориала жертвам атомной бомбардировки в Хиросиме.
"Севилья" обыграла дома итальянский "Ювентус" и пробилась в финал Лиги Европы УЕФА.
Поклонница мотоциклов "Харлей Девидсон" на празднике в честь 120-летия именитого бренда в Гамбурге.
Обвиняемый в получении взяток глава Верховного суда Украины Всеволод Князев перед началом судебного заседания.
Голливудский актер Гаррисон Форд перед вручением ему почетной Пальмовой ветви на 76 Каннском кинофестивале.