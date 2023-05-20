Картинки дня: 20 мая 2023 года, суббота

Жена бывшего президента Франции Николя Саркози — Карла Бруни, сверкнула на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Мощнейшее за 100 лет наводнение накрыло Италию, пострадал 41 город
Авиакомпания "Азимут" совершила прямой пассажирский рейс из Москвы в Тбилиси, возобновив тем самым авиасообщение между Россией и Грузией, прерванное в 2019 году
Лесной пожар на западе Испании выходит из-под контроля. В регионе уничтожено 3700 гектаров земли. 550 человек в сельской местности эвакуированы
Вероника Кудерметова проиграла в полуфинале теннисного турнира в Риме
Состоялась Рабочая поездка вице-премьера России Дмитрия Чернышенко на Кубу
В Белграде прошла акция протеста под лозунгом "Сербия против насилия"
В японской Хиросиме открылся трехдневный саммит глав стран G7