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20 мая 2023 9:00

Картинки дня: 20 мая 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Жена бывшего президента Франции Николя Саркози — Карла Бруни, сверкнула на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Жена бывшего президента Франции Николя Саркози — Карла Бруни, сверкнула на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Мощнейшее за 100 лет наводнение накрыло Италию, пострадал 41 город

Мощнейшее за 100 лет наводнение накрыло Италию, пострадал 41 город

Авиакомпания "Азимут" совершила прямой пассажирский рейс из Москвы в Тбилиси, возобновив тем самым авиасообщение между Россией и Грузией, прерванное в 2019 году

Авиакомпания "Азимут" совершила прямой пассажирский рейс из Москвы в Тбилиси, возобновив тем самым авиасообщение между Россией и Грузией, прерванное в 2019 году

Лесной пожар на западе Испании выходит из-под контроля. В регионе уничтожено 3700 гектаров земли. 550 человек в сельской местности эвакуированы

Лесной пожар на западе Испании выходит из-под контроля. В регионе уничтожено 3700 гектаров земли. 550 человек в сельской местности эвакуированы

Вероника Кудерметова проиграла в полуфинале теннисного турнира в Риме

Вероника Кудерметова проиграла в полуфинале теннисного турнира в Риме

Состоялась Рабочая поездка вице-премьера России Дмитрия Чернышенко на Кубу

Состоялась Рабочая поездка вице-премьера России Дмитрия Чернышенко на Кубу

В Белграде прошла акция протеста под лозунгом "Сербия против насилия"

В Белграде прошла акция протеста под лозунгом "Сербия против насилия"

В японской Хиросиме открылся трехдневный саммит глав стран G7

В японской Хиросиме открылся трехдневный саммит глав стран G7