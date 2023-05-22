Картинки дня: 22 мая 2023 года, понедельник

"Манчестер Сити" в 9-й раз стал чемпионом Англии по футболу
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем «Мастерса» в Риме. Этот титул стал для него первым, завоеванном на грунтовом покрытии. Теперь в коллекции россиянина стало 20 трофеев и все с разных турниров
Воскресный вечер в Петербурге
Более 20 рек вышли из берегов на севере Италии
Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon в рамках миссии Axiom Space к МКС
Минобороны России подтвердило взятие Бахмута
Члены КПРФ провели на Красной площади в Москве церемонию посвящения в пионеры
Аномальная жара, несвойственная для весенних месяцев в Канаде, привела к тому, что страну буквально накрыло волной лесных пожаров, дым от которых доходит до соседних американских штатов
Посевная в Донецкой народной республике