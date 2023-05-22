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22 мая 2023 7:59

Картинки дня: 22 мая 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
"Манчестер Сити" в 9-й раз стал чемпионом Англии по футболу

"Манчестер Сити" в 9-й раз стал чемпионом Англии по футболу

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем «Мастерса» в Риме. Этот титул стал для него первым, завоеванном на грунтовом покрытии. Теперь в коллекции россиянина стало 20 трофеев и все с разных турниров

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем «Мастерса» в Риме. Этот титул стал для него первым, завоеванном на грунтовом покрытии. Теперь в коллекции россиянина стало 20 трофеев и все с разных турниров

Воскресный вечер в Петербурге

Воскресный вечер в Петербурге

Более 20 рек вышли из берегов на севере Италии

Более 20 рек вышли из берегов на севере Италии

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon в рамках миссии Axiom Space к МКС

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon в рамках миссии Axiom Space к МКС

Минобороны России подтвердило взятие Бахмута

Минобороны России подтвердило взятие Бахмута

Члены КПРФ провели на Красной площади в Москве церемонию посвящения в пионеры

Члены КПРФ провели на Красной площади в Москве церемонию посвящения в пионеры

Аномальная жара, несвойственная для весенних месяцев в Канаде, привела к тому, что страну буквально накрыло волной лесных пожаров, дым от которых доходит до соседних американских штатов

Аномальная жара, несвойственная для весенних месяцев в Канаде, привела к тому, что страну буквально накрыло волной лесных пожаров, дым от которых доходит до соседних американских штатов

Посевная в Донецкой народной республике

Посевная в Донецкой народной республике