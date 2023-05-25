Картинки дня: 25 мая 2023 года, четверг

Тайфун "Мавар" обрушился на тихоокеанский остров Гуам
Немецкая модель Хайди Клум на премьере фильма "Рагу Додена Буффана", представленном в основном конкурсе 76-го Каннского кинофестиваля
Акция противников судебной реформы в Иерусалиме
Неделя моды начала свою работу в бразильском Сан-Пауло
"Интер" выиграл Кубок Италии, обыграв в финале "Фиорентину"
Президент России Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю его дня тезоименитства (церковных именин)
В Иране впервые показали новую модификацию баллистической ракеты «Хорремшехр-4» с улучшенной системой наведения на цель в полёте по сравнению с прежними её версиями
Поклонники несут цветы к дому Тины Тёрнер в Швейцарии. Певица скончалась вчера в возрасте 83 лет после долгой болезни
Михаил Мишустин в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином