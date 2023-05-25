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25 мая 2023 11:13

Картинки дня: 25 мая 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Тайфун "Мавар" обрушился на тихоокеанский остров Гуам

Тайфун "Мавар" обрушился на тихоокеанский остров Гуам

Немецкая модель Хайди Клум на премьере фильма "Рагу Додена Буффана", представленном в основном конкурсе 76-го Каннского кинофестиваля

Немецкая модель Хайди Клум на премьере фильма "Рагу Додена Буффана", представленном в основном конкурсе 76-го Каннского кинофестиваля

Акция противников судебной реформы в Иерусалиме

Акция противников судебной реформы в Иерусалиме

Неделя моды начала свою работу в бразильском Сан-Пауло

Неделя моды начала свою работу в бразильском Сан-Пауло

"Интер" выиграл Кубок Италии, обыграв в финале "Фиорентину"

"Интер" выиграл Кубок Италии, обыграв в финале "Фиорентину"

Президент России Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю его дня тезоименитства (церковных именин)

Президент России Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю его дня тезоименитства (церковных именин)

В Иране впервые показали новую модификацию баллистической ракеты «Хорремшехр-4» с улучшенной системой наведения на цель в полёте по сравнению с прежними её версиями

В Иране впервые показали новую модификацию баллистической ракеты «Хорремшехр-4» с улучшенной системой наведения на цель в полёте по сравнению с прежними её версиями

Поклонники несут цветы к дому Тины Тёрнер в Швейцарии. Певица скончалась вчера в возрасте 83 лет после долгой болезни

Поклонники несут цветы к дому Тины Тёрнер в Швейцарии. Певица скончалась вчера в возрасте 83 лет после долгой болезни

Михаил Мишустин в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином

Михаил Мишустин в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином