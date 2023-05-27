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27 мая 2023 17:45

Фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» в Царицыно

Иван МАКЕЕВ
Фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» в Царицыно

Фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» в Царицыно