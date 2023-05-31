Картинки дня: 31 мая 2023 года, среда

Актриса Хейли Стайнфелд на премьере мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных" в Лос-Анджелесе
Продолжаются протесты коренных жителей Бразилии против законопроекта о демаркации земель
В Ватикане прошла еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска
Король Великобритании Карл III наградил военнослужащих Королевского морского флота, принимавших участие в в панихиде королевы Елизаветы II
Илон Маск посетил Китай впервые за три года
Президент Владимир Путин и бренд-шеф ресторана Doctor Whisky Андрей Савенков на выставке "Развитие креативной экономики в России" в центре изучения конструктивизма "Зотов"
Северная Корея неудачно запустила спутник. Ракета-носитель упала в Желтом море
Сергей Лавров впервые посетил Бурунди
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил лабораторию Kent Scientific Services в британском Вест Моллинге