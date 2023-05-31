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31 мая 2023 10:16

Картинки дня: 31 мая 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Актриса Хейли Стайнфелд на премьере мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных" в Лос-Анджелесе

Актриса Хейли Стайнфелд на премьере мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных" в Лос-Анджелесе

Продолжаются протесты коренных жителей Бразилии против законопроекта о демаркации земель

Продолжаются протесты коренных жителей Бразилии против законопроекта о демаркации земель

В Ватикане прошла еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска

В Ватикане прошла еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска

Король Великобритании Карл III наградил военнослужащих Королевского морского флота, принимавших участие в в панихиде королевы Елизаветы II

Король Великобритании Карл III наградил военнослужащих Королевского морского флота, принимавших участие в в панихиде королевы Елизаветы II

Илон Маск посетил Китай впервые за три года

Илон Маск посетил Китай впервые за три года

Президент Владимир Путин и бренд-шеф ресторана Doctor Whisky Андрей Савенков на выставке "Развитие креативной экономики в России" в центре изучения конструктивизма "Зотов"

Президент Владимир Путин и бренд-шеф ресторана Doctor Whisky Андрей Савенков на выставке "Развитие креативной экономики в России" в центре изучения конструктивизма "Зотов"

Северная Корея неудачно запустила спутник. Ракета-носитель упала в Желтом море

Северная Корея неудачно запустила спутник. Ракета-носитель упала в Желтом море

Сергей Лавров впервые посетил Бурунди

Сергей Лавров впервые посетил Бурунди

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил лабораторию Kent Scientific Services в британском Вест Моллинге

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил лабораторию Kent Scientific Services в британском Вест Моллинге