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1 июня 2023 10:23

Картинки дня: 1 июня 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Андрей Рублев вышел в третий круг теннисного турнира "Ролан Гаррос" в Париже

Андрей Рублев вышел в третий круг теннисного турнира "Ролан Гаррос" в Париже

Акция протеста сотрудников Amazon против политики компании по возвращению в офис

Акция протеста сотрудников Amazon против политики компании по возвращению в офис

Испанская "Севилья" в седьмой раз выиграла Лигу Европы УЕФА

Испанская "Севилья" в седьмой раз выиграла Лигу Европы УЕФА

Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане

Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане

Протест коренных жителей Бразилии в Сан-Паулу против закона о демаркации земель

Протест коренных жителей Бразилии в Сан-Паулу против закона о демаркации земель

Впервые после начала пандемии Илон Маск посетил Китай. За два дня с предпринимателем встретились три китайских министра

Впервые после начала пандемии Илон Маск посетил Китай. За два дня с предпринимателем встретились три китайских министра

Трехсторонние морские учения береговой охраны США, Японии и Филиппин начались в Южно-Китайском море

Трехсторонние морские учения береговой охраны США, Японии и Филиппин начались в Южно-Китайском море

Сильны ливни в Испании вызвали наводнения и оползни

Сильны ливни в Испании вызвали наводнения и оползни