Картинки дня: 1 июня 2023 года, четверг

Андрей Рублев вышел в третий круг теннисного турнира "Ролан Гаррос" в Париже
Акция протеста сотрудников Amazon против политики компании по возвращению в офис
Испанская "Севилья" в седьмой раз выиграла Лигу Европы УЕФА
Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане
Протест коренных жителей Бразилии в Сан-Паулу против закона о демаркации земель
Впервые после начала пандемии Илон Маск посетил Китай. За два дня с предпринимателем встретились три китайских министра
Трехсторонние морские учения береговой охраны США, Японии и Филиппин начались в Южно-Китайском море
Сильны ливни в Испании вызвали наводнения и оползни