Картинки дня: 2 июня 2023 года, пятница

Личные вещи вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри выставит на торги аукционный дом Sotheby's
Тайфун "Мавар" приближается к Японии
Церемония выпуска кадетов Академии ВВС США в штате Колорадо
Рабочая поездка зампреда Совбеза России Медведева в Волгоградскую область
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Акция Greenpeace в Праге против глубоководной добычи полезных ископаемых
ФК "Севилья" вернулся домой после победы в Лиге Европы УЕФА
Cвадьба наследного принца Иордании Хусейна бен Абдаллы и Раджвы Аль Сейф из Саудовской Аравии в Аммане
Владимир Путин во время посещения Федерального детского реабилитационного центра Российской детской клинической больницы имени Пирогова