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3 июня 2023 10:28

Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка в Кремле

Иван МАКЕЕВ
Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка в Кремле

Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка в Кремле