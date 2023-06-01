Картинки дня: 7 июня 2023 года, среда

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился со своим коллегой Олафом Шольцом
Нью-Йорк заволокло дымом от лесных пожаров в Канаде
Ситуация в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС
Принцесса Уэльская Кэтрин посетила семейный центр в Виндзоре
Акции против пенсионной реформы продолжились во Франции
Трехсторонние морские учения береговой охраны США, Японии и Филиппин продолжаются в Южно-Китайском море
Мужчина спасается от жары в пакистанском Карачи
Закат в Нормандии
Принц Гарри прибыл в Высокий суд Лондона на заседание по иску против Daily Mirror