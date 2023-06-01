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7 июня 2023 9:13

Картинки дня: 7 июня 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился со своим коллегой Олафом Шольцом

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился со своим коллегой Олафом Шольцом

Нью-Йорк заволокло дымом от лесных пожаров в Канаде

Нью-Йорк заволокло дымом от лесных пожаров в Канаде

Ситуация в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС

Ситуация в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила семейный центр в Виндзоре

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила семейный центр в Виндзоре

Акции против пенсионной реформы продолжились во Франции

Акции против пенсионной реформы продолжились во Франции

Трехсторонние морские учения береговой охраны США, Японии и Филиппин продолжаются в Южно-Китайском море

Трехсторонние морские учения береговой охраны США, Японии и Филиппин продолжаются в Южно-Китайском море

Мужчина спасается от жары в пакистанском Карачи

Мужчина спасается от жары в пакистанском Карачи

Закат в Нормандии

Закат в Нормандии

Принц Гарри прибыл в Высокий суд Лондона на заседание по иску против Daily Mirror

Принц Гарри прибыл в Высокий суд Лондона на заседание по иску против Daily Mirror