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8 июня 2023 9:24

Картинки дня: 8 июня 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Нью-Йорк заволокло дымом от лесных пожаров в Канаде

Нью-Йорк заволокло дымом от лесных пожаров в Канаде

«Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» и стал победителем Лиги конференций

«Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» и стал победителем Лиги конференций

Закат над американским штатом Вашингтон

Закат над американским штатом Вашингтон

Рэпер Tupac посмертно получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде

Рэпер Tupac посмертно получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде

Антиправительственные акции протеста студентов в Коломбо

Антиправительственные акции протеста студентов в Коломбо

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила регбийный клуб в английском городе Мейденхеде в графстве Беркшир, где сыграла с бывшим спортсменом сборной Англии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила регбийный клуб в английском городе Мейденхеде в графстве Беркшир, где сыграла с бывшим спортсменом сборной Англии

Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области

Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области

На Гавайях вновь началось извержение вулкана Килауэа

На Гавайях вновь началось извержение вулкана Килауэа

Принц Гарри подал иск на издательство газеты Daily Mirror с целью прекратить публикацию отрицательных статей о нем и его супруге

Принц Гарри подал иск на издательство газеты Daily Mirror с целью прекратить публикацию отрицательных статей о нем и его супруге