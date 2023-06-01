Картинки дня: 8 июня 2023 года, четверг

Нью-Йорк заволокло дымом от лесных пожаров в Канаде
«Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» и стал победителем Лиги конференций
Закат над американским штатом Вашингтон
Рэпер Tupac посмертно получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде
Антиправительственные акции протеста студентов в Коломбо
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила регбийный клуб в английском городе Мейденхеде в графстве Беркшир, где сыграла с бывшим спортсменом сборной Англии
Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области
На Гавайях вновь началось извержение вулкана Килауэа
Принц Гарри подал иск на издательство газеты Daily Mirror с целью прекратить публикацию отрицательных статей о нем и его супруге