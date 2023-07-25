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10 сентября 2023 8:42

Картинки дня: 10 сентября 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Американская актриса Кейли Спейни, удостоенная награды Кубок Вольпи за лучшую женскую роль в фильме "Присцилла", на церемонии закрытия 80-го Венецианского кинофестиваля

Американская актриса Кейли Спейни, удостоенная награды Кубок Вольпи за лучшую женскую роль в фильме "Присцилла", на церемонии закрытия 80-го Венецианского кинофестиваля

Китайская неделя моды открылась в Пекине

Китайская неделя моды открылась в Пекине

Полиция Нидерландов применила водометы для разгона блокировавших трассу экоактивистов

Полиция Нидерландов применила водометы для разгона блокировавших трассу экоактивистов

Жаркий сентябрь в Англии

Жаркий сентябрь в Англии

Число жертв разрушительного землетрясения в Марокко достигло 1037

Число жертв разрушительного землетрясения в Марокко достигло 1037

Более 74% избирателей проголосовали на выборах в Народный совет ДНР к концу 9 сентября

Более 74% избирателей проголосовали на выборах в Народный совет ДНР к концу 9 сентября

В Греции вертолетами эвакуируют людей из пострадавших от наводнения районов. Сильнейшие ливни, которые привели к наводнениям, начались во вторник. Жертвами стихии стали шесть человек, еще шесть считаются пропавшими без вести

В Греции вертолетами эвакуируют людей из пострадавших от наводнения районов. Сильнейшие ливни, которые привели к наводнениям, начались во вторник. Жертвами стихии стали шесть человек, еще шесть считаются пропавшими без вести

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Южное направление Московского скоростного диаметра

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Южное направление Московского скоростного диаметра

Восточный экономический форум - 2023 начинает свою работу во Владивостоке

Восточный экономический форум - 2023 начинает свою работу во Владивостоке