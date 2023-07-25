Картинки дня: 10 сентября 2023 года, воскресенье

Американская актриса Кейли Спейни, удостоенная награды Кубок Вольпи за лучшую женскую роль в фильме "Присцилла", на церемонии закрытия 80-го Венецианского кинофестиваля
Китайская неделя моды открылась в Пекине
Полиция Нидерландов применила водометы для разгона блокировавших трассу экоактивистов
Жаркий сентябрь в Англии
Число жертв разрушительного землетрясения в Марокко достигло 1037
Более 74% избирателей проголосовали на выборах в Народный совет ДНР к концу 9 сентября
В Греции вертолетами эвакуируют людей из пострадавших от наводнения районов. Сильнейшие ливни, которые привели к наводнениям, начались во вторник. Жертвами стихии стали шесть человек, еще шесть считаются пропавшими без вести
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Южное направление Московского скоростного диаметра
Восточный экономический форум - 2023 начинает свою работу во Владивостоке