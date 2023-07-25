15 сентября 2023 14:10

В московском метро впервые появится поезд безопасности

15 сентября брендированный состав МЧС России встанет на рельсы Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена. Проект реализуется МЧС России и Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Его цель - привлечь внимание к культуре безопасности и напомнить об элементарных правилах поведения в нештатных ситуациях.