Картинки дня: 18 сентября 2023 года, понедельник

Дефиле моделей Ричарда Куинна во время Лондонской недели моды.
Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с генеральным директором Tesla Илоном Маском в Нью-Йорке.
Домашняя кошка среди обломков здания после сильного наводнения в Дерне (Ливия).
Президент Ирана Ибрагим Раиси отправляется с официальным визитом в Нью-Йорк.
На аукционе Drouot в Париже выставили на продажу скелет камптозавра, жившего 150 миллионов лет назад в конце Юрского периода.
Активисты экологического движения "Поколение Letzte" приклеили руки к асфальту во время акции протеста в Берлине.
Молитва в храме Пашупатинатх во время фестиваля Тидж в Катманду (Непал).
Мальчик играет на затопленной дороге во время сильных дождей в Ахмадабаде (Индия).
Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс младший выиграл Гран-при Сингапура