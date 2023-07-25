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18 сентября 2023 9:31

Картинки дня: 18 сентября 2023 года, понедельник

Дефиле моделей Ричарда Куинна во время Лондонской недели моды.

Дефиле моделей Ричарда Куинна во время Лондонской недели моды.

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с генеральным директором Tesla Илоном Маском в Нью-Йорке.

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с генеральным директором Tesla Илоном Маском в Нью-Йорке.

Домашняя кошка среди обломков здания после сильного наводнения в Дерне (Ливия).

Домашняя кошка среди обломков здания после сильного наводнения в Дерне (Ливия).

Президент Ирана Ибрагим Раиси отправляется с официальным визитом в Нью-Йорк.

Президент Ирана Ибрагим Раиси отправляется с официальным визитом в Нью-Йорк.

На аукционе Drouot в Париже выставили на продажу скелет камптозавра, жившего 150 миллионов лет назад в конце Юрского периода.

На аукционе Drouot в Париже выставили на продажу скелет камптозавра, жившего 150 миллионов лет назад в конце Юрского периода.

Активисты экологического движения "Поколение Letzte" приклеили руки к асфальту во время акции протеста в Берлине.

Активисты экологического движения "Поколение Letzte" приклеили руки к асфальту во время акции протеста в Берлине.

Молитва в храме Пашупатинатх во время фестиваля Тидж в Катманду (Непал).

Молитва в храме Пашупатинатх во время фестиваля Тидж в Катманду (Непал).

Мальчик играет на затопленной дороге во время сильных дождей в Ахмадабаде (Индия).

Мальчик играет на затопленной дороге во время сильных дождей в Ахмадабаде (Индия).

Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс младший выиграл Гран-при Сингапура

Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс младший выиграл Гран-при Сингапура