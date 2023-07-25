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19 сентября 2023 13:15

Картинки дня: 19 сентября 2023 года, вторник

В мексиканской клинике Noor в Уикскилукане исследуют тело гуманоида, которое не имеет отношения ни к одному известному земному виду.

В мексиканской клинике Noor в Уикскилукане исследуют тело гуманоида, которое не имеет отношения ни к одному известному земному виду.

Болгарские фермеры вышли на акцию протеста против снятия ограничений на экспорт украинского зерна.

Болгарские фермеры вышли на акцию протеста против снятия ограничений на экспорт украинского зерна.

Божество процветания Ганеши несут к месту поклонения во время праздника Ганеш Чатурти в Ахмадабаде, Индия.

Божество процветания Ганеши несут к месту поклонения во время праздника Ганеш Чатурти в Ахмадабаде, Индия.

Японские борцы устроили шоу в скоростном поезде из Токио в Нагою.

Японские борцы устроили шоу в скоростном поезде из Токио в Нагою.

В Австралии вспыхнули лесные пожары.

В Австралии вспыхнули лесные пожары.

Канал Сен-Кантен очищают от водорослей, засоривших водоем после аномально жаркого лета.

Канал Сен-Кантен очищают от водорослей, засоривших водоем после аномально жаркого лета.

Принц Уэльский Уильям изучает образцы устриц в Ист-Ривер вместе со студентами школы в Бруклине, штат Нью-Йорк.

Принц Уэльский Уильям изучает образцы устриц в Ист-Ривер вместе со студентами школы в Бруклине, штат Нью-Йорк.

Произведение голландского художника Хенка Хофстры "Инсталляция с яйцом" на тротуаре проспекта Фариа Лима в Сан-Паулу (Бразилия).

Произведение голландского художника Хенка Хофстры "Инсталляция с яйцом" на тротуаре проспекта Фариа Лима в Сан-Паулу (Бразилия).

Мигранты, ищущие убежища в Соединенных Штатах, пытаются перелезть через забор на границе между США и Мексикой.

Мигранты, ищущие убежища в Соединенных Штатах, пытаются перелезть через забор на границе между США и Мексикой.