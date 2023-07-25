Картинки дня: 19 сентября 2023 года, вторник

В мексиканской клинике Noor в Уикскилукане исследуют тело гуманоида, которое не имеет отношения ни к одному известному земному виду.
Болгарские фермеры вышли на акцию протеста против снятия ограничений на экспорт украинского зерна.
Божество процветания Ганеши несут к месту поклонения во время праздника Ганеш Чатурти в Ахмадабаде, Индия.
Японские борцы устроили шоу в скоростном поезде из Токио в Нагою.
В Австралии вспыхнули лесные пожары.
Канал Сен-Кантен очищают от водорослей, засоривших водоем после аномально жаркого лета.
Принц Уэльский Уильям изучает образцы устриц в Ист-Ривер вместе со студентами школы в Бруклине, штат Нью-Йорк.
Произведение голландского художника Хенка Хофстры "Инсталляция с яйцом" на тротуаре проспекта Фариа Лима в Сан-Паулу (Бразилия).
Мигранты, ищущие убежища в Соединенных Штатах, пытаются перелезть через забор на границе между США и Мексикой.