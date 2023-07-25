Картинки дня: 20 сентября 2023 года, среда

В «Музее завтрашнего дня» в Рио-де-Жанейро проходит биеннале искусства и технологий NOVA.
Работники здравоохранения вышли на пикет в рамках совместной забастовки врачей и младшего медицинского персонала у больницы Святого Томаса в Лондоне.
Белоруска Виктория Азаренко раздает автографы болельщикам после победы в матче второго круга против украинки Даяны Ястремской на Открытом чемпионате по теннису в Гвадалахаре, Мексика.
Папа Римский Франциск приветствует людей во время еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане.
Президент США Джо Байден выступает во время приема лидеров Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке проходит 78-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
Российские миротворцы эвакуируют мирных жителей в городе Аскеран в Нагорном Карабахе.
Бывший офицер полиции Джимми "Барбекю" Черизье, лидер коалиции "G9", возглавляет марш в окружении своей охраны против премьер-министра Гаити Ариэля Генри в Порт-о-Пренсе.
У побережья Таиланда морская вода стала зеленой из-за обильного цветения водорослей.