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20 сентября 2023 9:26

Картинки дня: 20 сентября 2023 года, среда

В «Музее завтрашнего дня» в Рио-де-Жанейро проходит биеннале искусства и технологий NOVA.

В «Музее завтрашнего дня» в Рио-де-Жанейро проходит биеннале искусства и технологий NOVA.

Работники здравоохранения вышли на пикет в рамках совместной забастовки врачей и младшего медицинского персонала у больницы Святого Томаса в Лондоне.

Работники здравоохранения вышли на пикет в рамках совместной забастовки врачей и младшего медицинского персонала у больницы Святого Томаса в Лондоне.

Белоруска Виктория Азаренко раздает автографы болельщикам после победы в матче второго круга против украинки Даяны Ястремской на Открытом чемпионате по теннису в Гвадалахаре, Мексика.

Белоруска Виктория Азаренко раздает автографы болельщикам после победы в матче второго круга против украинки Даяны Ястремской на Открытом чемпионате по теннису в Гвадалахаре, Мексика.

Папа Римский Франциск приветствует людей во время еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане.

Папа Римский Франциск приветствует людей во время еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане.

Президент США Джо Байден выступает во время приема лидеров Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке.

Президент США Джо Байден выступает во время приема лидеров Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке.

В Нью-Йорке проходит 78-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

В Нью-Йорке проходит 78-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Российские миротворцы эвакуируют мирных жителей в городе Аскеран в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы эвакуируют мирных жителей в городе Аскеран в Нагорном Карабахе.

Бывший офицер полиции Джимми "Барбекю" Черизье, лидер коалиции "G9", возглавляет марш в окружении своей охраны против премьер-министра Гаити Ариэля Генри в Порт-о-Пренсе.

Бывший офицер полиции Джимми "Барбекю" Черизье, лидер коалиции "G9", возглавляет марш в окружении своей охраны против премьер-министра Гаити Ариэля Генри в Порт-о-Пренсе.

У побережья Таиланда морская вода стала зеленой из-за обильного цветения водорослей.

У побережья Таиланда морская вода стала зеленой из-за обильного цветения водорослей.