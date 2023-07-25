Картинки дня: 22 сентября 2023 года, пятница

Модели представляют творения из коллекции Moschino Весна/лето 2024 во время Недели моды в Милане.
Бразильские индейцы каяпо наблюдает за ходом голосования в Верховном суде за закон, ограничивающий коренные народы в праве защищать земли предков.
Француженка Каролин Гарсия раздает автографы болельщикам после победы в четвертьфинальном матче над белоруской Викторией Азаренко на Открытом чемпионате Гвадалахары.
Мигранты из Мексики едут на поезде просить убежища в Соединенных Штатах.
Покупатели выстраиваются в очередь в Apple Store, ожидая, когда новый iPhone 15 от Apple официально поступит в продажу по всему Китаю, в Шанхае.
Люди собираются на шествие со свечами в память о покойном нигерийском певце Мохбаде в Лекки, Нигерия.
Президент Украины Владимир Зеленский обнимается с президентом США Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома.
Мигранты из Венесуэлы сидят у пограничной стены, готовясь сдаться агентам пограничного патруля США.
Стадион Олимпийского спортивного центра Ханчжоу во время светового шоу в преддверии Азиатских игр.