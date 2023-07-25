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22 сентября 2023 9:13

Картинки дня: 22 сентября 2023 года, пятница

Модели представляют творения из коллекции Moschino Весна/лето 2024 во время Недели моды в Милане.

Модели представляют творения из коллекции Moschino Весна/лето 2024 во время Недели моды в Милане.

Бразильские индейцы каяпо наблюдает за ходом голосования в Верховном суде за закон, ограничивающий коренные народы в праве защищать земли предков.

Бразильские индейцы каяпо наблюдает за ходом голосования в Верховном суде за закон, ограничивающий коренные народы в праве защищать земли предков.

Француженка Каролин Гарсия раздает автографы болельщикам после победы в четвертьфинальном матче над белоруской Викторией Азаренко на Открытом чемпионате Гвадалахары.

Француженка Каролин Гарсия раздает автографы болельщикам после победы в четвертьфинальном матче над белоруской Викторией Азаренко на Открытом чемпионате Гвадалахары.

Мигранты из Мексики едут на поезде просить убежища в Соединенных Штатах.

Мигранты из Мексики едут на поезде просить убежища в Соединенных Штатах.

Покупатели выстраиваются в очередь в Apple Store, ожидая, когда новый iPhone 15 от Apple официально поступит в продажу по всему Китаю, в Шанхае.

Покупатели выстраиваются в очередь в Apple Store, ожидая, когда новый iPhone 15 от Apple официально поступит в продажу по всему Китаю, в Шанхае.

Люди собираются на шествие со свечами в память о покойном нигерийском певце Мохбаде в Лекки, Нигерия.

Люди собираются на шествие со свечами в память о покойном нигерийском певце Мохбаде в Лекки, Нигерия.

Президент Украины Владимир Зеленский обнимается с президентом США Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский обнимается с президентом США Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома.

Мигранты из Венесуэлы сидят у пограничной стены, готовясь сдаться агентам пограничного патруля США.

Мигранты из Венесуэлы сидят у пограничной стены, готовясь сдаться агентам пограничного патруля США.

Стадион Олимпийского спортивного центра Ханчжоу во время светового шоу в преддверии Азиатских игр.

Стадион Олимпийского спортивного центра Ханчжоу во время светового шоу в преддверии Азиатских игр.