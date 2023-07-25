Картинки дня: 24 сентября 2023 года, воскресенье

Продолжается визит короля Великобритании во Францию
Неделя моды продолжается в Милане
Церемония открытия XIX Летних Азиатских игр прошла в китайском в Ханчжоу
Сильная жара накрыла Бразилию
Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"
В Израиле прошла 38-я акция протеста против судебной реформы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Наводнение в результате проливных дождей в Дакке
Тысячи мигрантов скопились на границе Мексики и США