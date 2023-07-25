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24 сентября 2023 10:45

Картинки дня: 24 сентября 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Продолжается визит короля Великобритании во Францию

Продолжается визит короля Великобритании во Францию

Неделя моды продолжается в Милане

Неделя моды продолжается в Милане

Церемония открытия XIX Летних Азиатских игр прошла в китайском в Ханчжоу

Церемония открытия XIX Летних Азиатских игр прошла в китайском в Ханчжоу

Сильная жара накрыла Бразилию

Сильная жара накрыла Бразилию

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"

В Израиле прошла 38-я акция протеста против судебной реформы

В Израиле прошла 38-я акция протеста против судебной реформы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Наводнение в результате проливных дождей в Дакке

Наводнение в результате проливных дождей в Дакке

Тысячи мигрантов скопились на границе Мексики и США

Тысячи мигрантов скопились на границе Мексики и США