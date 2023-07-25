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25 сентября 2023 8:46

Картинки дня: 25 сентября 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Начало календарной весны в Бразилии сопровождается необычной даже для здешнего климата жарой. В воскресенье температура сразу в 12 штатах страны превысила 35 градусов

Начало календарной весны в Бразилии сопровождается необычной даже для здешнего климата жарой. В воскресенье температура сразу в 12 штатах страны превысила 35 градусов

В Бельгии прошел чемпионат мира по брейкдансу

В Бельгии прошел чемпионат мира по брейкдансу

Игроки ФК "Бавария" посетили 188-й фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене

Игроки ФК "Бавария" посетили 188-й фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене

Команда "Формулы-1" "Ред Булл" досрочно выиграла Кубок конструкторов

Команда "Формулы-1" "Ред Булл" досрочно выиграла Кубок конструкторов

Экоактивисты движения "Последнее поколение" попытались помешать проведению Берлинского марафона

Экоактивисты движения "Последнее поколение" попытались помешать проведению Берлинского марафона

Неделя моды продолжается в Милане

Неделя моды продолжается в Милане

Последствия обстрела Донецка

Последствия обстрела Донецка

Многотысячная акция против амнистии каталонских сепаратистов прошла в Мадриде

Многотысячная акция против амнистии каталонских сепаратистов прошла в Мадриде

Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа

Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа