Картинки дня: 25 сентября 2023 года, понедельник

Начало календарной весны в Бразилии сопровождается необычной даже для здешнего климата жарой. В воскресенье температура сразу в 12 штатах страны превысила 35 градусов
В Бельгии прошел чемпионат мира по брейкдансу
Игроки ФК "Бавария" посетили 188-й фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене
Команда "Формулы-1" "Ред Булл" досрочно выиграла Кубок конструкторов
Экоактивисты движения "Последнее поколение" попытались помешать проведению Берлинского марафона
Неделя моды продолжается в Милане
Последствия обстрела Донецка
Многотысячная акция против амнистии каталонских сепаратистов прошла в Мадриде
Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа