29 Окт. 2020 2020-10-29T17:58:52+03:00

Профессии будущего. Специалист по работе с большими данными 00:00 00:00

Количество информации в мире растет очень быстро. Только представьте себе: объем информации, которую потребляет современный человек за год, вскоре может оказаться больше, чем у наших предков за всю жизнь.

Данные это не только книги, фильмы и web-страницы. Это история транзакций в банках, маршрутах всех машин в таксопарке, данные с камер наблюдения, установленных на улицах города и многое, многое другое.

Специалистов по работе с большими данными недостаточно, рынок в них остро нуждается, и что логично, зарплаты в этой области растут. Предлагаем присмотреться к этой профессии внимательнее!

Спикер: Георгий Цветков, руководитель отдела разработки направления больших данных Mail.ru Group