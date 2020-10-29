Профессии будущего. Специалист по работе с большими данными
10 профессий, которые изменят мир и сделают тебя богатым и успешным
Профессии будущего. Специалист по работе с большими данными
Количество информации в мире растет очень быстро. Только представьте себе: объем информации, которую потребляет современный человек за год, вскоре может оказаться больше, чем у наших предков за всю жизнь.
Данные это не только книги, фильмы и web-страницы. Это история транзакций в банках, маршрутах всех машин в таксопарке, данные с камер наблюдения, установленных на улицах города и многое, многое другое.
Специалистов по работе с большими данными недостаточно, рынок в них остро нуждается, и что логично, зарплаты в этой области растут. Предлагаем присмотреться к этой профессии внимательнее!
Спикер: Георгий Цветков, руководитель отдела разработки направления больших данных Mail.ru Group