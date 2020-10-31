31 Окт. 2020 2020-10-31T00:30:19+03:00

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Агрессивное поведение в жизни и в сети 00:00 00:00

Новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки от 12 до 15 лет обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Тема выпуска: «Агрессивное поведение в жизни и в сети».

Программа подготовлена радио "Комсомольская правда" совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования при поддержке Министерства просвещения РФ.

Спикеры:

Ассоль Васильева - телеведущая канала «Пятница», блогер;

Вера Ряшина - психолог-консультант Института изучения детства, семьи и воспитания РАО.

Ведущие программы:

Петр Безменов 17 лет;

Юлия Голдовская 15 лет;

Егор Рева 14 лет;

Илья Ряжский 14 лет;

Анджелина Трошина 13 лет.