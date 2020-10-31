Агрессивное поведение в жизни и в сети
Подростки обсуждают важные для них темы, родители - подслушивают
Агрессивное поведение в жизни и в сети
00:00
00:00
Новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки от 12 до 15 лет обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.
Тема выпуска: «Агрессивное поведение в жизни и в сети».
Программа подготовлена радио "Комсомольская правда" совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования при поддержке Министерства просвещения РФ.
Спикеры:
Ассоль Васильева - телеведущая канала «Пятница», блогер;
Вера Ряшина - психолог-консультант Института изучения детства, семьи и воспитания РАО.
Ведущие программы:
Петр Безменов 17 лет;
Юлия Голдовская 15 лет;
Егор Рева 14 лет;
Илья Ряжский 14 лет;
Анджелина Трошина 13 лет.