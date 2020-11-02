2020-11-02T19:08:05+03:00
[НЕ]фантастика
Владимир ТОРИН

Религиозные войны прошлого и будущего

Писатель Владимир Торин обсуждает с православным и мусульманским священниками, как достичь мира и понимания между людьми разных религий

Религиозные войны прошлого и будущего

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