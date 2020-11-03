2020-11-03T03:06:42+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Рейтинг отзывчивости: какие машины в России чаще всего возвращаются к дилерам из-за заводского брака

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с автоэкспертами всё, что касается машин и их владельцев

Рейтинг отзывчивости: какие машины в России чаще всего возвращаются к дилерам из-за заводского брака

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Главные темы:

- Рейтинг отзывчивости: какие машины в России чаще всего возвращаются к дилерам из-за заводского брака

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Время переобувать машину?

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Халяве конец: страховые компании грозят регрессными исками тем, кто не сделал диагностическую карту

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Конец ДВС. Теперь мы точно знаем когда

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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Мой автомобиль

Тема: Как правильно спасать машину от преждевременной смерти. Отвечаем на самые частые вопросы по технологии применения составов «Супротек»

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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