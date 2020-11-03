3 Нояб. 2020 2020-11-03T03:06:42+03:00

Рейтинг отзывчивости: какие машины в России чаще всего возвращаются к дилерам из-за заводского брака 00:00 00:00

Главные темы:

- Рейтинг отзывчивости: какие машины в России чаще всего возвращаются к дилерам из-за заводского брака

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Время переобувать машину?

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Халяве конец: страховые компании грозят регрессными исками тем, кто не сделал диагностическую карту

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Конец ДВС. Теперь мы точно знаем когда

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.