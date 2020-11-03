Рейтинг отзывчивости: какие машины в России чаще всего возвращаются к дилерам из-за заводского брака
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с автоэкспертами всё, что касается машин и их владельцев
Рейтинг отзывчивости: какие машины в России чаще всего возвращаются к дилерам из-за заводского брака
Главные темы:
- Рейтинг отзывчивости: какие машины в России чаще всего возвращаются к дилерам из-за заводского брака
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Время переобувать машину?
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Халяве конец: страховые компании грозят регрессными исками тем, кто не сделал диагностическую карту
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- Конец ДВС. Теперь мы точно знаем когда
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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