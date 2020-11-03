Выборы-выборы... В США витрины и окна магазинов и кафе начали заколачивать фанерой: готовятся к погромам
Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, что происходит в США накануне голосования, что известно о теракте в Вене на этот момент и почему в России буксует космическая программа
Выборы-выборы... В США витрины и окна магазинов и кафе начали заколачивать фанерой: готовятся к погромам
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