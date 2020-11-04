2020-11-04T13:11:00+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Рубль валится. Стоит ли спешить с покупкой машины

Дмитрий Делинский обсуждает с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми главные автомобильные новости

Рубль валится. Стоит ли спешить с покупкой машины

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Главные темы:

- Рубль валится. Стоит ли спешить с покупкой машины

- В каких случаях теперь можно оформить ДТП дистанционно

- Штрафы за мобильник в руке и непристегнутый ремень становятся автоматическими

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Scirocco с карбюратором, трехлитровый Lupo и первый Passat: музейные «Фольксвагены» на ходу

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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Мой автомобиль

Тема: Как правильно спасать машину от преждевременной смерти. Отвечаем на самые частые вопросы по технологии применения составов «Супротек»

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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