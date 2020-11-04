4 Нояб. 2020 2020-11-04T13:11:00+03:00

Рубль валится. Стоит ли спешить с покупкой машины 00:00 00:00

Главные темы:

- Рубль валится. Стоит ли спешить с покупкой машины

- В каких случаях теперь можно оформить ДТП дистанционно

- Штрафы за мобильник в руке и непристегнутый ремень становятся автоматическими

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Scirocco с карбюратором, трехлитровый Lupo и первый Passat: музейные «Фольксвагены» на ходу

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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