Рубль валится. Стоит ли спешить с покупкой машины
Дмитрий Делинский обсуждает с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми главные автомобильные новости
Рубль валится. Стоит ли спешить с покупкой машины
Главные темы:
- Рубль валится. Стоит ли спешить с покупкой машины
- В каких случаях теперь можно оформить ДТП дистанционно
- Штрафы за мобильник в руке и непристегнутый ремень становятся автоматическими
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Scirocco с карбюратором, трехлитровый Lupo и первый Passat: музейные «Фольксвагены» на ходу
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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