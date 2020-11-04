2020-11-04T13:43:08+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВМария БАЧЕНИНА

Алексей Осипов - из США: Избирательные комиссии устали считать голоса и разошлись по домам

Валентин Алфимов обсуждает вместе с экспертами, кто лидирует на выборах президента США и почему россияне лечат коронавирус неправильно

Алексей Осипов - из США: Избирательные комиссии устали считать голоса и разошлись по домам

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30 Октября 2020 8:03 - 9:02

Взрослые люди

Тема: Путин заявил об отсутствии планов вводить «общенациональный локдаун» и рассказал, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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