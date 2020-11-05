2020-11-05T16:52:45+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВМария БАЧЕНИНА

Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах, но нашел в магазинах и транспорте

Мария Баченина и Валентин Алфимов обсуждают, что нового в борьбе с коронавирусом и как достичь почти вечной жизни

Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах, но нашел в магазинах и транспорте

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Взрослые люди

Тема: Путин заявил об отсутствии планов вводить «общенациональный локдаун» и рассказал, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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