Тихо, мирно, по-семейному. В Нью-Йорке прошли погромы в честь выборов. Но гораздо скромнее, чем ожидалось
Мария Баченина и Валентин Алфимов обсуждают, как живет Америка после выборов, когда школьников окончательно переведут на удаленку, от кого фанатеют наши дети и стоит ли этого бояться
Тихо, мирно, по-семейному. В Нью-Йорке прошли погромы в честь выборов. Но гораздо скромнее, чем ожидалось
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