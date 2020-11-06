Что-то пошло не по плану. Меры поддержки предпринимателей не сработали, спрос не восстанавливается, грядет волна банкротств
Мария Баченина и Валентин Алфимов обсуждают, можно ли спасти российскую экономику во время коронакризиса, почему россияне перестали покупать туры заранее и зачем власти хотят собрать гигантскую базу генетических данных
Что-то пошло не по плану. Меры поддержки предпринимателей не сработали, спрос не восстанавливается, грядет волна банкротств
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