2020-11-05T23:28:58+03:00
Гости из будущего
Александра КОЧНЕВА@radio_kp

Профессии будущего. Биоинженер, создающий искусственное мясо

10 профессий, которые изменят мир и сделают тебя богатым и успешным

Профессии будущего. Биоинженер, создающий искусственное мясо

00:00
00:00

Сегодня мы познакомимся с очень захватывающей профессией – биоинженер. Это люди, которые прямо сейчас работают над созданием культурального, то есть искусственного мяса.

Каков на вкус продукт из пробирки, сколько стоит, когда искусственная курятина появится на прилавках и какие специалисты разрабатывают искусственное мясо, что должны знать и сколько будут получать биоинженеры, каковы их перспективы на рынке труда — об этом наш подкаст «Гости из будущего».

Спикер: Юсеф Хесуани, соучредитель, управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions.

Скачать передачу [mp3, 49.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Диетолог назвал способ вернуть обоняние после коронавируса
Зеленский уволил глав трех областных администраций на Украине
В США обнаружили махинации с двумя миллионами голосов избирателей
Коронавирус в Москве, последние новости на 6 ноября 2020 года: школьникам продлили дистанционку
Путин посмертно наградил дворника, героически спасшего двух детей
ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны
Путин посмертно наградил пытавшуюся спасти подругу 10-летнюю девочку
Лукашенко распорядился не впускать в страну белорусов из-за пандемии
От коронавируса в Москве умерли еще 69 пациентов
В центре Москвы задержали мужчину, инсценировавшего собственное распятие
В Московской области электричка с людьми сошла с рельсов
Путин выразил соболезнования канцлеру Австрии в связи с терактом в Вене
Китай закрыл въезд для россиян из-за коронавируса
Российская молодёжка разгромила взрослую сборную Финляндии по хоккею со счетом 6:2
Восемь задержанных по делу о теракте в Вене имеют судимость
Пьяные москвички раздели курьера, доставившего им еду
Курс доллара и евро на 6 нобря 2020 года: Данные Центрального банка
Американист объяснил ситуацию с подсчетом голосов на выборах в США
Умер Кен Хенсли, солист Uriah Heep и Blackfoot
Путин наградил Веронику Скворцову орденом Пирогова за борьбу с коронавирусом
Денис Проценко: пандемия в России может закончиться к июню 2021 года
ОБСЕ призвала власти Беларуси "немедленно прекратить насилие"
Проценко назвал сроки третьей волны коронавируса в России