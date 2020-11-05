Профессии будущего. Биоинженер, создающий искусственное мясо
10 профессий, которые изменят мир и сделают тебя богатым и успешным
Профессии будущего. Биоинженер, создающий искусственное мясо
Сегодня мы познакомимся с очень захватывающей профессией – биоинженер. Это люди, которые прямо сейчас работают над созданием культурального, то есть искусственного мяса.
Каков на вкус продукт из пробирки, сколько стоит, когда искусственная курятина появится на прилавках и какие специалисты разрабатывают искусственное мясо, что должны знать и сколько будут получать биоинженеры, каковы их перспективы на рынке труда — об этом наш подкаст «Гости из будущего».
Спикер: Юсеф Хесуани, соучредитель, управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions.