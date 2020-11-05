5 Нояб. 2020 2020-11-05T23:28:58+03:00

Профессии будущего. Биоинженер, создающий искусственное мясо 00:00 00:00

Сегодня мы познакомимся с очень захватывающей профессией – биоинженер. Это люди, которые прямо сейчас работают над созданием культурального, то есть искусственного мяса.

Каков на вкус продукт из пробирки, сколько стоит, когда искусственная курятина появится на прилавках и какие специалисты разрабатывают искусственное мясо, что должны знать и сколько будут получать биоинженеры, каковы их перспективы на рынке труда — об этом наш подкаст «Гости из будущего».

Спикер: Юсеф Хесуани, соучредитель, управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions.