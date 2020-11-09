9 Нояб. 2020 2020-11-09T12:10:37+03:00

Камеры должны быть на каждом столбе. И они будут штрафовать за все подряд 00:00 00:00

Главные темы:

- Камеры должны быть на каждом столбе. И они будут штрафовать за все подряд

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Что выгоднее при покупке машины: потребительский кредит или автокредит?

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Чего нельзя делать после ДТП на скоростной трассе – если вам дорога жизнь

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Панда – это не только смешной китайский мишка. Fiat Panda – уже 40 лет на дорогах

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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