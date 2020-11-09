Камеры должны быть на каждом столбе. И они будут штрафовать за все подряд
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с автоэкспертами всё, что касается машин и их владельцев
Камеры должны быть на каждом столбе. И они будут штрафовать за все подряд
Главные темы:
- Камеры должны быть на каждом столбе. И они будут штрафовать за все подряд
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Что выгоднее при покупке машины: потребительский кредит или автокредит?
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Чего нельзя делать после ДТП на скоростной трассе – если вам дорога жизнь
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- Панда – это не только смешной китайский мишка. Fiat Panda – уже 40 лет на дорогах
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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