Как увеличить срок службы шипованной резины на несколько сезонов
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается машин и их владельцев
Как увеличить срок службы шипованной резины на несколько сезонов
Главные темы:
- ФГИС НАД: Минтранс заново изобретает автомобильный навигатор?
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Как увеличить срок службы шипованной резины на несколько сезонов
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Детские машинки в гараже и недетские игрушки на дорогах общего пользования
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- Тяни-Толкай с двумя пулеметами крупного калибра: Что за броневик послужил трибуной для Ленина в 17-ом году
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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