10 Нояб. 2020 2020-11-10T13:48:01+03:00

Как увеличить срок службы шипованной резины на несколько сезонов 00:00 00:00

Главные темы:

- ФГИС НАД: Минтранс заново изобретает автомобильный навигатор?

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Как увеличить срок службы шипованной резины на несколько сезонов

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Детские машинки в гараже и недетские игрушки на дорогах общего пользования

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Тяни-Толкай с двумя пулеметами крупного калибра: Что за броневик послужил трибуной для Ленина в 17-ом году

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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