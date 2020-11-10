2020-11-10T13:48:01+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Как увеличить срок службы шипованной резины на несколько сезонов

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается машин и их владельцев

Как увеличить срок службы шипованной резины на несколько сезонов

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Главные темы:

- ФГИС НАД: Минтранс заново изобретает автомобильный навигатор?

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Как увеличить срок службы шипованной резины на несколько сезонов

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Детские машинки в гараже и недетские игрушки на дорогах общего пользования

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Тяни-Толкай с двумя пулеметами крупного калибра: Что за броневик послужил трибуной для Ленина в 17-ом году

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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Мой автомобиль

Тема: Как правильно спасать машину от преждевременной смерти. Отвечаем на самые частые вопросы по технологии применения составов «Супротек»

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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