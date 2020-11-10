Пашинян, Путин и Алиев заявили о прекращении войны в Карабахе. В Армении начались беспорядки
Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, как теперь будут развиваться события вокруг Нагорного Карабаха, почему россияне обвиняют во всех своих проблемах коронавирус и какие песни сейчас слушают россияне
Пашинян, Путин и Алиев заявили о прекращении войны в Карабахе. В Армении начались беспорядки
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