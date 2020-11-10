Нового года в Москве не будет: Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса. Когда это распространится на всю Россию
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают ухудшение ситуации с коронавирусом в России, заявление Мантурова для бизнеса о росте цен и угрозу Лукашенко ликвидировать частные предприятия без профсоюзов
Нового года в Москве не будет: Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса. Когда это распространится на всю Россию
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