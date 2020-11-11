Битва вакцин. Почему все обсуждают новость об испытаниях американской вакцины, словно российской «Спутник V» и не существует
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают этот парадокс. Ведь в коммерческом обороте нет пока никакой вакцины, идет только пиар-битва
Битва вакцин. Почему все обсуждают новость об испытаниях американской вакцины, словно российской «Спутник V» и не существует
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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