2020-11-11T21:48:29+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Битва вакцин. Почему все обсуждают новость об испытаниях американской вакцины, словно российской «Спутник V» и не существует

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают этот парадокс. Ведь в коммерческом обороте нет пока никакой вакцины, идет только пиар-битва

Битва вакцин. Почему все обсуждают новость об испытаниях американской вакцины, словно российской «Спутник V» и не существует

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