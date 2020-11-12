«Не более 700 тысяч доз»: эксперт оценил, сколько реально российские производители смогут сделать прививок до конца года
Мария Баченина и Валентин Алфимов обсуждают, какая вакцина лучше - российская или американская, где риск заразиться ковидом выше и сколько мужчин готовы при необходимости уйти в декрет
«Не более 700 тысяч доз»: эксперт оценил, сколько реально российские производители смогут сделать прививок до конца года
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