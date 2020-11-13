2020-11-13T14:57:03+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВМария БАЧЕНИНА

Кремль опроверг новое заявление Турции о ее участии в миссии в Карабахе

Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, как сейчас развивается ситуация в Армении, почему Россия только сейчас вводит санкции против Навального и надо ли разрешать управлять машиной с 17 лет

Кремль опроверг новое заявление Турции о ее участии в миссии в Карабахе

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