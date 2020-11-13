Кремль опроверг новое заявление Турции о ее участии в миссии в Карабахе
Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, как сейчас развивается ситуация в Армении, почему Россия только сейчас вводит санкции против Навального и надо ли разрешать управлять машиной с 17 лет
Кремль опроверг новое заявление Турции о ее участии в миссии в Карабахе
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